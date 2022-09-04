Мальцев: спросили размер пальца. Похоже, мой вклад в победу в Кубке будет оценен перстнем

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал о том, что ждёт чемпионский перстень за победу «Колорадо» в Кубке Стэнли после того, как у него спросили размер пальца.
«Сегодня на тренировке медиа-менеджер «Колорадо» спросил мой размер пальца. Похоже, мой вклад в завоевание Кубка будет оценен перстнем. Но на самом деле ничего необычного здесь нет. В той же «Тампе» даже те сотрудники на арене, кто нажимает кнопки этажей в лифте носят кубковые перстни. Отличие от игроков только в количестве бриллиантов. В «Колорадо», насколько я понял тоже вручат вообще всем, кто работал на команду в чемпионский сезон. Ну и я уже сходил в ювелирный, мерки снял.
Ещё сегодня познакомился с Данилом Журавлевым, до этого только пару раз переписывались. Если среди подписчиков есть болельщики из Казани, то у него все хорошо. По-тихому адаптируется, английский учит. Ну а мы здесь на месте, чем сможем – тем поможем», – написал Мальцев в своём телеграм-канале.
Напомним, в минувшем сезоне Мальцев выступал как за основную команду, так и за фарм-клуб. Однако за главную команду форвард играл только в регулярном чемпионате.
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