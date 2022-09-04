«Витязь» указал в протоколе число зрителей, превышающее вместимость стадиона

3 сентября на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч подмосковного «Витязя» с омским «Авангардом». В официальном протоколе значится цифра 5700 зрителей, хотя вместимость стадиона составляет лишь 5525 человек. При этом, судя по трансляции матча, на трибунах были видны пустые места.

Встреча завершилась победой подмосковной команды со счётом 3:2 (0:0,1:2,2:0). Победный гол за 10 секунд до конца матча забил Роман Абросимов.

Напомним, в прошлом сезоне арена в Балашихе была домашней для омичей. С этого сезона они будут выступать в родном Омске на «G-Drive Арене».



Следующий домашний матч «Витязь» проведёт с уфимским «Салаватом Юлаевым», завтра, 5 сентября. «Авангард» на выезде встретится с минским «Динамо».