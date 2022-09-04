Подколзин: чувствую себя в «Ванкувере» как дома

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал, как чувствует себя в канадском клубе.

«Я помню, когда приехал в «Ванкувер» в прошлом году, то никого не знал. Не знал кто есть кто. Сейчас я чувствую себя как дома. Иду в раздевалку, со всеми здороваюсь и обнимаюсь. Ребята интересуются, как прошло моё лето», — приводит слова Подколзина портал The Hockey Writers.

В прошлом сезоне нападающий провёл 79 матчей за «Ванкувер», в которых набрал 26 очков, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Сезон-2022/2023 станет для Подколзина вторым в НХЛ.

Ранее нападающий с 2018 по 2021 год выступал в Континентальной хоккейной лиге за питерский СКА и в ВХЛ за ХК «СКА-Нева». Всего в КХЛ на счету форварда 68 матчей и 19 (7+12) набранных очков.