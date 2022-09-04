Ткачёв – о проблемах с экипировкой: Коршков из «Локомотива» играет моими клюшками

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв ответил на вопросы о проблемах с экипировкой из-за ухода иностранных поставщиков из России.



«Форвард «Локомотива» Егор Коршков сказал, что если болельщик попросит подарить клюшку, то откажет, потому что их у него осталось всего две, причём одну он сломал в одной из игр? Да, но при этом забил гол. Егор, кстати, скидывал мне фото — он играет моей клюшкой, которая осталась в Ярославле.



Подходит ли она ему по флексу и росту? Не знаю, может, он решил просто попробовать. Конечно, Егор повыше, но он мастер — может подстроиться. Что касается экипировки, то сейчас с этой проблемой столкнулись все. Сейчас многие ребята перешли на клюшки российского производства. Пока выкручиваемся, находим возможность.



Пробовал ли я играть российскими клюшками? Да, нам предоставляли несколько клюшек на пробу. Они довольно высокого качества. Просто в хоккее к клюшке привыкаешь дольше всего. Все они отличаются друг от друга — делаются из разных материалов, имеют разные конструкции. Но даже незаметные мелочи имеют значение для игроков», – цитирует Ткачёва «Матч ТВ».

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