Канадский хоккеист «Динамо»: нам с супругой очень комфортно в Москве

Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал, как чувствует себя в России и поделился впечатлениями о победе во встрече с казанским «Ак Барсом» (2:0).
«Я и моя супруга чувствовали себя в безопасности в прошлом сезоне в Казани и сейчас нам очень комфортно в Москве. Я приехал для того, чтобы делать свою работу — играть в хоккей. Небольшое давление со стороны канадских друзей всё же было. Но они понимают ситуацию, я сказал, что мы чувствуем себя комфортно.
У меня очень хорошие чувства, это очень важная победа для нас. Мы проделали большую работу перед сезоном и структурно сыграли очень хорошо. Эта игра должна стать примером того, как мы должны играть на протяжении сезона.
Сравнить методы работы Дмитрия Квартальнова и Алексея Кудашова? У них немного разные стили, но оба очень хорошие тренеры. У каждого тренера есть своё видение игры, поэтому трудно их сравнивать. Мы должны играть и выполнять установки нашего тренера и если будем делать это как в игре с «Ак Барсом», то добьёмся успеха», — приводит слова Уила ТАСС.
В межсезонье нападающий подписал контракт с «Динамо» до апреля 2024 года.
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