Форвард «Торпедо» за один период сделал больше ассистов, чем за 43 игры прошлого сезона

Вчера, 3 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» принимало магнитогорский «Металлург» (4:5). По ходу первого периода нападающий нижегородцев Кирилл Ураков трижды ассистировал партнёрам.



После первой двадцатиминутки «Торпедо» выигрывало со счётом 3:2, причём во всех голах торпедовцев поучаствовал Ураков. Таким образом, он записал на свой счёт три результативные передачи за период.



Отметим, это на один голевой пас больше, чем по ходу всего прошлого сезона, в котором он провёл 43 матча. Тогда он набрал четыре очка за результативность: забросил две шайбы и отдал две передачи.



Напомним, Ураков выступает за «Торпедо» с сезона-2016/2017. Его наилучший показатель по результативным передачам за сезон – восемь ассистов в чемпионате-2019/2020.

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