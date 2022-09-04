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Обозреватель НХЛ считает, что «Тампа-Бэй» должна предоставить больше отдыха Василевскому

Обозреватель НХЛ считает, что «Тампа-Бэй» должна предоставить больше отдыха Василевскому
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Хоккейный портал The Hockey Writers считает, что клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг» нужно провести регулярный сезон в энергосберегающем режиме и не пытаться выиграть Атлантический дивизион.

«В последний раз, когда «Тампа» выигрывала Атлантический дивизион, она была разгромлена «Коламбусом» в первом раунде 4-0. В последующие чемпионские годы, команда занимала второе и третье места в своём дивизионе. Я не уверена, что «молнии» играют лучше, находясь в статусе андердога, но похоже они играют собраннее и жёстче, когда встречаются с трудностями.

«Тампа-Бэй» провела больше всех матчей за последние три сезона среди команд в НХЛ. Нужно давать Андрею Василевскому чаще отдыхать, и предоставить больше игрового времени второму вратарю Эллиоту. После ухода ключевых игроков Райана Макдоны и Ондржея Палата необходимо время, чтобы наладить командную химию.

На «молний» больше не будет давить груз чемпионства, это бремя понесёт «Колорадо». Нужно дать возможность «Торонто» выиграть Атлантический дивизион и попытаться здоровыми и полными сил подойти к плей-офф», — говорится в статье обозревателя НХЛ Лидии Шика на портале The Hockey Writers.

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