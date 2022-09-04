Отец Дмитрия Яшкина стал генменеджером «Сокола». Ранее в клубе не было этой должности

В хоккейном клубе «Сокол», где где президентом клуба стал Александр Сёмин, появилась должность генерального менеджера. Об этом сообщает официальный сайт клуба. На эту должность назначен Алексей Яшкин, отец нападающего петербургского СКА Дмитрия Яшкина.



Отметим, что как и Сёмин, Яшкин является уроженцем Красноярска.



Яшкин-старший является воспитанником «Сокола». Также он выступал за новосибирский СКА, воскресенский «Химик», чешский «Всетин».



Кроме того, Яшкин – участник Суперсерии 1990 и 1991 годов. С 2006 по 2012 год работал спортивным директором во «Всетине». В 2012-2019 был исполнительным директором «Слована» из Братиславы. С 2019 по 2021 год занимал должность советника Председателя совета директоров «Динамо» (Москва).

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