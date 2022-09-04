Сёмин — о новой должности в «Соколе»: задача сделать всё лучше, чем было до меня

Новоиспечённый президент клуба «Сокол» Александр Сёмин высказался о назначении на должность.

«В первую очередь, мне бы хотелось поблагодарить Александра Викторовича Усса, за то, что он доверил мне эту должность. Возможно, благодаря прошедшему недавно Матчу звёзд с заполненными трибунами у руководства Красноярского края еще больше вырос интерес к хоккею с шайбой. Ведь мой прощальный матч показал, что в Красноярске болельщики очень любят этот вид спорта. Самое главное теперь — хорошо играть! В клубе передо мной будет стоять задача идти только вперёд, показывать лучшие результаты и сделать всё лучше, чем было до этого. Я думаю, в этом состоит моя главная цель. Также буду заниматься привлечением внебюджетных средств в клуб, чтобы улучшить его работу.



Какой у меня настрой перед новым сезоном ВХЛ? В новый сезон нужно входить только с положительным настроем. Главное, чтобы команда выигрывала и привлекала новых болельщиков на трибуны. Если команда будет играть хорошо, то и посещаемость матчей будет на высоком уровне. Мы живём в городе-миллионнике, на моём прощальном матче было видно, что красноярцы любят хоккей. Самое главное — достойно играть и показывать хорошие результаты. Тогда у нас всё будет хорошо», — приводит слова Сёмина официальный сайт клуба.