Нападающий «Ванкувера» Миллер: мы хотим выиграть Кубок Стэнли

Американский нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер поделился впечатлениями о подписании нового контракта с клубом. Напомним, недавно клуб объявил о заключении соглашения с нападающим на общую сумму в $ 56 млн ($ 8 млн за сезон).
«Я и моя семья счастливы и с нетерпением ждём начала новой главы в «Ванкувере». Это было очень лёгкое решение, остаться в этой команде. Мы ещё не раскрыли свой потенциал, с каждым годом мы обретаем всё больше взаимопонимания. Мы хотим выиграть Кубок Стэнли, постепенно становимся сильнее как команда, и я не вижу причин не рассчитывать на светлое будущее», — цитирует слова Миллера официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне Миллер принял участие в 80 встречах за «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности «+15» и 47 минутах штрафного времени.
- 4 сентября 2022
-
14:46
-
14:25
-
14:02
-
13:57
-
13:43
-
13:25
-
13:06
-
12:55
-
12:41
-
12:40
-
11:55
-
11:45
-
11:35
-
10:40
-
10:33
-
10:05
-
09:58
-
09:25
-
09:24
-
09:00
-
08:42
-
08:29
-
07:54
- 3 сентября 2022
-
23:35
-
23:15
-
23:02
-
22:32
-
22:23
-
21:49
-
21:37
-
21:21
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:50