Нападающий «Ванкувера» Миллер: мы хотим выиграть Кубок Стэнли

Американский нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер поделился впечатлениями о подписании нового контракта с клубом. Напомним, недавно клуб объявил о заключении соглашения с нападающим на общую сумму в $ 56 млн ($ 8 млн за сезон).

«Я и моя семья счастливы и с нетерпением ждём начала новой главы в «Ванкувере». Это было очень лёгкое решение, остаться в этой команде. Мы ещё не раскрыли свой потенциал, с каждым годом мы обретаем всё больше взаимопонимания. Мы хотим выиграть Кубок Стэнли, постепенно становимся сильнее как команда, и я не вижу причин не рассчитывать на светлое будущее», — цитирует слова Миллера официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Миллер принял участие в 80 встречах за «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности «+15» и 47 минутах штрафного времени.