Гарипов заменён по ходу первого периода матча с «Локомотивом»

В эти минуты проходит матч Фонбет Чемпионата континентальной хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и ярославским «Локомотивом» на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. На 15-й минуте первого периода при счёте 0:2 в пользу гостей после второй пропущенной шайбы был заменён вратарь «Трактора» Эмиль Гарипов. Вместо него в игру вступил Сергей Мыльников.
Сейчас закончился первый период, счёт — 2:0 в пользу «Локомотива». Первую шайбу ярославцев на 8-й минуте первого периода в большинстве забил Егор Аверин с передач Андрея Сергеева и Максима Шалунова. Вторую шайбу гостей оформил Георгий Иванов с результативных передач Егора Аверина и Дениса Алексеева.
Прошлый сезон Гарипов провёл в составе «Трактора», где за 14 матчей у него был процент отражённых бросков 91.1%.
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