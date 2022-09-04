Шведский легионер «Северстали» объяснил, почему остался в России, несмотря на запрет ФХШ

Шведский защитник «Северстали» Робин Пресс высказался о своём решении остаться в Континентальной хоккейной лиге. Игрок обороны объяснил, почему решил остаться в России.
«Какие задачи будут поставлены перед «Северсталью» в этом сезоне? В прошлом сезоне «Северсталь» вышла в плей-офф и была близка к тому, чтобы пройти «Динамо». Конечно, мы хотели бы выступить лучше, чем в прошлом году. И в профессиональном спорте не может быть другой задачи, кроме как побеждать.
В этом году в лиге не так много шведских хоккеистов? Мне понравилось в КХЛ в прошлом сезоне, и я подумал, что выступление в КХЛ — это хорошая возможность для меня. В «Северстали» мне очень комфортно. Поэтому я принял решение остаться играть здесь.
Как отнёсся к решению Федерации хоккея Швеции не вызывать в национальную сборную игроков из КХЛ? Получается, моё выступление за сборную Швеции приостановлено. Больше я не могу комментировать», — приводит слова Пресса «РБ Спорт».
Напомним, в конце августа Федерация хоккея Швеции объявила, что в национальную сборную не будут приглашаться игроки из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Как отмечал глава организации Андерс Ларссон, это решение является сигналом стране и миру о фундаментальных ценностях ФХШ.
- 4 сентября 2022
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