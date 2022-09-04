Разин — после поражения: может, выключим микрофон? Я могу много лишнего наговорить

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался после поражения в матче с «Автомобилистом» (3:4).
«Плохо, что на первый план в таких матчах выходит… может, выключим микрофон? Я могу много лишнего наговорить. Плохо, что на первый план выходят судьи в таких встречах. Я сказал перед матчем, что каждая встреча — это отдельный спектакль. Но, когда люди переигрывают — и речь здесь про всех, — я считаю, это нехорошо. Считаю, что мы играли честно, выложились по полной, ребятам спасибо. Забыли, проглотили, едем дальше.
На что должна замахнуться команда в этом сезоне? На Вильяма нашего Шекспира, вот на что. Нам поставили задачу пройти первый раунд плей-офф. Я считаю, что, в принципе, у нас ребята стали на год старше, команда молодая, возраст играющий. Немного не хватает пары парней типа Пресса. Повторюсь: сезон длинный, на первом плане будет процесс восстановления, надеюсь, он будет складываться хорошо.
Четвёртая шайба — результат ошибки? Это решение главного судьи, который принял решение удалить Никиту Хлыстова в конце матча при ничейном счёте. Надо взять на себя очень большую ответственность, чтобы принять такое решение. Взял — молодец», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 4 сентября 2022
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