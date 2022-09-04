Заварухин: после 3:1 «Автомобилист» стал играть изобретательно. «Северсталь» нас наказала

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:3).



«Ребят предупреждали, что «Северсталь» — быстрая и мобильная команда. Неплохо контролировали игру, когда повели 3:1, немного стали играть в другой хоккей, изобретательный — за это поплатились. Выиграли нужный матч, хороший старт, надеюсь, придаст уверенности ребятам. Должны играть дисциплинированнее. У фан-движения «Драйв» юбилей, десять лет, поздравили ребят такой игрой.



Много шансов дали в защите? До 3:1 всё было нормально, потом пошёл не такой хоккей, который мы просим, больше стало ошибок.



Как стала играть команда после 3:1? Изобретательно. По два защитника стали подключаться в атаку, что они не должны были делать, у нас другая система. Более рискованные передачи пошли. «Северсталь» нас наказала, это быстрая команда, они и «Трактор» обыграли», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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