Вовченко ответил на вопрос, что сказал судье на последней минуте. После этого его удалили

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко в своём телеграм-канале прокомментировал эпизод на последней минуте матча Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4). Форвард вошёл в зону, а судьи зафиксировали офсайд. После этого Вовченко что-то сказал рефери и был удалён за неспортивное поведение.

«После матча получил много сообщений на тему: что я сказал судье в конце встречи?



Послушайте, я никого не оскорблял. Обычно в таких матчах эмоции бьют через край. То же самое произошло со мной. В тот момент я надеялся на понимание со стороны арбитра, но такового не последовало. Игра переломилась, мы получили гол, который стал решающим для соперника.



Но это не повод вешать носы! Спасибо болельщикам за поддержку, едем дальше!» — говорится в сообщении.

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