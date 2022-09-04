«Амур» нанёс первое поражение в сезоне «Куньлуню»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором китайский «Куньлунь» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

На второй минуте Владислав Калетник вывел хабаровскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Виктор Балдаев и Руслан Педан. Второй гол на последней минуте матча забросил Александр Шаров.

Российский голкипер хабаровчан, одержавших первую победу в сезоне, Евгений Аликин оформил шат-аут.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Куньлунь» в Мытищах примет «Сибирь». Оба матча состоятся 6 сентября.