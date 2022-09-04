«Амур» нанёс первое поражение в сезоне «Куньлуню»
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором китайский «Куньлунь» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Калетник (Балдаев, Педан) – 01:46 (5x5) 0:2 Шаров – 59:19 (en)
На второй минуте Владислав Калетник вывел хабаровскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Виктор Балдаев и Руслан Педан. Второй гол на последней минуте матча забросил Александр Шаров.
Российский голкипер хабаровчан, одержавших первую победу в сезоне, Евгений Аликин оформил шат-аут.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Куньлунь» в Мытищах примет «Сибирь». Оба матча состоятся 6 сентября.
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