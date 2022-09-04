Нападающий «Салавата» Хо-Сэнг получил травму в своём дебютном матче в КХЛ

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг высказался о дебюте в КХЛ в матче со СКА. Кроме того, форвард уфимцев сообщил, что получил в первой встрече сезона травму.



«Я очень рад выйти в форме «Салавата Юлаева» в первом матче КХЛ. Для меня это честь. Скажу честно, пока привыкаю к стилю игры в лиге после НХЛ и АХЛ. Я приехал в Россию делать шоу, радовать болельщиков своей игрой. Для меня важен красивый и яркий хоккей. Вчера я был удивлён, как соперник останавливал атаки. Постоянные зацепы, жёсткие удары после атак на скорости, что может привести к повреждению.

После матча врачи оказывали мне помощь? Да, я доигрывал матч с травмой. Бежал в атаку на скорости, был уже без шайбы, со мной произошло столкновение. Я просто хочу, чтобы мы вместе развивали КХЛ, делали шоу для наших любимых фанатов. В России много классных хоккеистов, и если их будут дополнительно защищать правила, то игра станет намного привлекательнее. Хочу как можно скорее вернуться на лёд и снова радовать всех своей игрой», — приводит слова Хо-Сэнга официальный телеграм-канал уфимцев.

Напомним, в первой встрече сезона «Салават», проигрывая 0:2, смог отыграться в третьем периоде. Хо-Сэнг отдал одну результативную передачу. Тем не менее юлаевцы всё равно потерпели поражение, пропустив в овертайме. Победный гол забил Дамир Жафяров.