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Хо-Сэнг пропустит два-три месяца из-за травмы, полученной в матче со СКА

Хо-Сэнг пропустит два-три месяца из-за травмы, полученной в матче со СКА
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Как стало известно «Чемпионату», американский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг пропустит два-три месяца из-за травмы, полученной в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА.

Отметим, что у форварда уфимцев диагностирована травма верхней части тела.

Напомним, в первой встрече сезона «Салават», проигрывая 0:2, смог отыграться в третьем периоде. Хо-Сэнг отдал одну результативную передачу. Тем не менее юлаевцы всё равно потерпели поражение, пропустив в овертайме. Победный гол забил Дамир Жафяров.

Ранее американский нападающий высказался о своём дебютном матче и рассказал о травме, полученной в этой первой встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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