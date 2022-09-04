Хо-Сэнг пропустит два-три месяца из-за травмы, полученной в матче со СКА

Как стало известно «Чемпионату», американский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг пропустит два-три месяца из-за травмы, полученной в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА.

Отметим, что у форварда уфимцев диагностирована травма верхней части тела.

Напомним, в первой встрече сезона «Салават», проигрывая 0:2, смог отыграться в третьем периоде. Хо-Сэнг отдал одну результативную передачу. Тем не менее юлаевцы всё равно потерпели поражение, пропустив в овертайме. Победный гол забил Дамир Жафяров.

Ранее американский нападающий высказался о своём дебютном матче и рассказал о травме, полученной в этой первой встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.