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Главный тренер «Локомотива» после сухой победы высказался об игре голкипера Бочарова

Главный тренер «Локомотива» после сухой победы высказался об игре голкипера Бочарова
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался после сухой победы в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором».

«С нашей стороны получилась целостная игра, сработали большинство и меньшинство. Все линии сыграли на уровне. Важная победа в плане психологии, первая в сезоне. Хороший ориентир на будущее, нужно этого держаться.

В большинстве реализовали две попытки из двух? Естественно, это отрабатывается. Когда забивается гол — большинство хорошее. Сегодня мы были удачливы в плане завершения, но и нужно отметить ребят, забравших подборы и создавших помеху перед вратарём. Мы понимаем, что нужно работать, нюансы нужно постоянно корректировать.

Хороший матч провёл голкипер Иван Бочаров? В любом матче любая команда имеет шансы. Сегодня у «Трактора» были свои шансы. Ваня сделал свою работу. Он дал нам шанс на победу и подчистил в тех ситуациях, где мы ошибались, а «Трактор» создавал. Бочаров ещё раз подтвердил, что вратарь — важная часть командного успеха», — приводит слова Никитина официальный сайт «Трактора».

Напомним, для «Локомотива» победа в матче с челябинцами стала первой в сезоне. В предыдущей встрече ярославцы потерпели поражение. «Автомобилист» обыграл железнодорожников со счётом 4:2. Следующий матч пройдёт 7 сентября, «Локомотив» примет в Ярославле «Нефтехимик».

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