Главный тренер «Локомотива» после сухой победы высказался об игре голкипера Бочарова

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался после сухой победы в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором».
«С нашей стороны получилась целостная игра, сработали большинство и меньшинство. Все линии сыграли на уровне. Важная победа в плане психологии, первая в сезоне. Хороший ориентир на будущее, нужно этого держаться.
В большинстве реализовали две попытки из двух? Естественно, это отрабатывается. Когда забивается гол — большинство хорошее. Сегодня мы были удачливы в плане завершения, но и нужно отметить ребят, забравших подборы и создавших помеху перед вратарём. Мы понимаем, что нужно работать, нюансы нужно постоянно корректировать.
Хороший матч провёл голкипер Иван Бочаров? В любом матче любая команда имеет шансы. Сегодня у «Трактора» были свои шансы. Ваня сделал свою работу. Он дал нам шанс на победу и подчистил в тех ситуациях, где мы ошибались, а «Трактор» создавал. Бочаров ещё раз подтвердил, что вратарь — важная часть командного успеха», — приводит слова Никитина официальный сайт «Трактора».
Напомним, для «Локомотива» победа в матче с челябинцами стала первой в сезоне. В предыдущей встрече ярославцы потерпели поражение. «Автомобилист» обыграл железнодорожников со счётом 4:2. Следующий матч пройдёт 7 сентября, «Локомотив» примет в Ярославле «Нефтехимик».
- 4 сентября 2022
-
20:57
-
20:29
-
19:54
-
19:47
-
19:25
-
19:19
-
19:18
-
19:00
-
18:35
-
18:18
-
18:09
-
18:05
-
17:59
-
17:53
-
17:29
-
16:54
-
16:43
-
16:35
-
15:21
-
15:06
-
14:46
-
14:25
-
14:02
-
13:57
-
13:43
-
13:25
-
13:06
-
12:55
-
12:41
-
12:40
-
11:55
-
11:45
-
11:35
-
10:40
-
10:33