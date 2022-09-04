Главный тренер «Нефтехимика» рассказал о тяжёлой ситуации с подписанием легионеров

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о ситуации с иностранными хоккеистами в «Нефтехимике». Летом в клуб перешли сразу три легионера: французский защитник Йоанн Овитю, словацкий нападающий Самуэль Бучек и канадский форвард Энтони Камара.



«Мы ещё можем подписать кого-то, легионера или отечественного игрока, но это должен быть достойный кандидат. Сейчас очень сложно подписывать [контракты с игроками] из любой страны: у нас были переговоры с ребятами, которые сейчас играют в других клубах КХЛ, очень много сорванных соглашений не в плане денег, а в плане переезда сюда.



Бучек провёл первый матч сезона в четвёртом звене? Он пришёл к нам без предсезонной подготовки, и видно, что ему тяжело вкатиться, поэтому он начинает в четвёртом звене. Привилегий у нас нет, играют только те, кто достоин, легионер или нет, и я на 100% уверен, что он будет прогрессировать», — приводит слова Леонтьева ТАСС.

Напомним, в первом матче Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ нового сезона «Нефтехимик» сыграл в Москве с ЦСКА. Армейцы отыгрались с 2:4 в третьем периоде и вырвали победу в овертайме — 5:4. Победную шайбу забросил Владислав Каменев.