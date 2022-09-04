«Это будет трудно». Журналист НХЛ — о перспективах Самсонова и Мюррея в «Торонто»

Обозреватель официального сайта НХЛ Майк Зайсбергер проанализировал изменения во вратарской линии «Торонто Мэйпл Лифс» в текущее межсезонье.

«Смогут ли Мэтт Мюррей и Илья Самсонов заставить «Мэйпл Лифс» и их фанатов забыть о Джеке Кэмпбелле?



Это будет трудно. За два года работы в качестве вратаря первого номера «Мэйпл Лифс» Кэмпбелл добился впечатляющих результатов. В сезоне-2020/2021 он начал сезон с 11 побед подряд, побив рекорд НХЛ в 10 побед на старте чемпионата, установленный Кэри Прайсом из «Монреаль Канадиенс» в сезоне-2016/2017. Кэмпбелл показал результат в 51 победу и всего 14 поражений в основное время с коэффициентом надёжности 2.50 и 91,6% отражённых бросков, а также с семью шат-аутами в 77 матчах (75 — в старте) с «Торонто», прежде чем в середине июля подписал пятилетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз».

Мюррей и Самсонов надеются, что смена обстановки послужит толчком в их карьере. Мюррей действительно помог «Питтсбург Пингвинз» выиграть Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах, но 30-летний игрок получал различные травмы в течение последних двух сезонов с «Оттавой Сенаторз», выиграл 15 матчей и потерпел 25 поражений в основное время при коэффициенте надёжности 3.23 и 89,9% отражённых бросков, а также с тремя шат-аутами в 47 матчах (45 — в старте). В прошлом сезоне Самсонов не был основным в «Вашингтон Кэпиталз» и показал результат в 23 виктории и 12 проигрышей в основное время при проценте отражённых бросков 89,6, трёх «сухарях» и коэффициенте надёжности 3.02 в 44 встречах (39 — в старте)», — приводит слова журналиста официальный сайт НХЛ.