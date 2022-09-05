Экс-хоккеист «Авангарда»: Ковальчук заходит в раздевалку — бешеные глаза, с тревогой…

Нападающий «Трактора» Алексей Потапов рассказал, как они вместе с Ильёй Ковальчуком, выступая за «Авангард», одержали волевую победу в матче с «Автомобилистом».

«Интересную историю про Илью Валерьевича расскажу. Мы играем на выезде с «Автомобилистом»… Вот я говорю, а у меня мурашки по коже. Счёт в серии 2-0. Играем матч, горим 0:2 – и шансов вообще нет никаких. Мы переходим синюю линию, и там Павел Валерьевич своим крюком всё разрушал, корпус ставил. Шансов вообще нет никаких.

Перерыв после второго периода. Илья Валерьевич заходит в раздевалку, и вот эти вот бешеные глаза его. Знаете, прям с тревогой… Вот он зашёл в раздевалку и смотрит сквозь всех, взглядом всех обвёл, встаёт и говорит: «Я вам отвечаю, мы выиграем эту игру». Мы переглянулись. Я про себя думаю: «У, какой самоуверенный».



До 18-й минуты третьего периода ничего не предвещало. Оставалось две минуты. Забиваем один гол, сравниваем. Илья Валерьевич забивает в овертайме. Я не представляю, как это. Помимо того, что он гений на льду, ещё и выдающаяся личность в раздевалке», – сказал Алексей Потапов в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».

Речь идёт про 1/4 финала Востока в сезоне-2020/2021 КХЛ между «Авангардом» и «Автомобилистом». В этом сезоне «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.