Бывший вратарь предлагает отказаться от офсайдов и пробросов в овертаймах матчей НХЛ

Бывший вратарь НХЛ Майк Маккенна предлагает отказаться от использования разметки и связанных с ней правил в овертаймах матчей НХЛ.

«Я устал смотреть, как матчи НХЛ заканчиваются в серии буллитов. Нужно дать возможность командам решить всё в игре «три на три». Предлагаю отказаться от разметки в овертаймах, убрать офсайды и пробросы.

Представьте, если бы команда могла разместить игрока на дальнем конце площадки. Как бывший вратарь я не могу даже передать вам, как бы я нервничал из-за этого. Мы должны дать возможность показать игрокам своё мастерство. Уберите лайнсмена, но оставьте там главных судей. Пусть овертайм превратится в хоккей на пруду, просто бросайте шайбу и дайте им насладиться игрой», — приводит слова Маккенны портал Daily Faceoff.

Маккена принял участие в 35 матчах НХЛ и имеет процент отражённых бросков 89%.