Бывший вратарь предлагает отказаться от офсайдов и пробросов в овертаймах матчей НХЛ

Бывший вратарь НХЛ Майк Маккенна предлагает отказаться от использования разметки и связанных с ней правил в овертаймах матчей НХЛ.
«Я устал смотреть, как матчи НХЛ заканчиваются в серии буллитов. Нужно дать возможность командам решить всё в игре «три на три». Предлагаю отказаться от разметки в овертаймах, убрать офсайды и пробросы.
Представьте, если бы команда могла разместить игрока на дальнем конце площадки. Как бывший вратарь я не могу даже передать вам, как бы я нервничал из-за этого. Мы должны дать возможность показать игрокам своё мастерство. Уберите лайнсмена, но оставьте там главных судей. Пусть овертайм превратится в хоккей на пруду, просто бросайте шайбу и дайте им насладиться игрой», — приводит слова Маккенны портал Daily Faceoff.
Маккена принял участие в 35 матчах НХЛ и имеет процент отражённых бросков 89%.
- 5 сентября 2022
-
12:39
-
12:04
-
11:34
-
11:22
-
11:18
-
10:53
-
10:22
-
10:02
-
09:49
-
09:16
-
08:44
-
08:33
- 4 сентября 2022
-
23:39
-
23:22
-
22:56
-
22:47
-
22:15
-
21:45
-
21:27
-
20:57
-
20:29
-
19:54
-
19:47
-
19:25
-
19:19
-
19:18
-
19:00
-
18:35
-
18:18
-
18:09
-
18:05
-
17:59
-
17:53
-
17:29
-
16:54