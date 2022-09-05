Экс-вратарь о переходе в ХК МВД: нас командой повезли в Египет, а я поступил как крыса

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков рассказал подробности своего перехода из «Молота» в ХК МВД в 2007 году.
«Мы неплохо сыграли сезон. После сезона нас повезли всей командой в Египет – с семьями, с девушками. А я поступил как крыса. Меня не отпускали. Забрали форму, чтобы я не уехал. Но у меня был контракт на следующий год с «Молотом». Я не полетел и никому об этом не сказал. На меня были билеты, гостиница заказана. Я втихаря свалил и поехал в ХК МВД на просмотр в Суперлигу. Там в команду пришёл как раз Андрей Валентинович Хомутов – мой земляк, которого я очень сильно уважаю, ценю. Сыграл две игры, достаточно успешно. Мне предложили контракт, я его подписал, но, скажем так, потом возникла ситуация по переходу. Но без меня всё решилось.
Обиделись ли в «Молоте»? Обиделись. Но у нас был тренер Николай Анатольевич Ванин. Мы до сих пор общаемся. Когда есть возможность, приезжаю в Пермь, обязательно видимся. Всячески стараюсь не активно, но по возможности в его жизни присутствовать. Приехал к нему с повинной. Сели, он достал… Хорошо поговорили, по-мужски. Я искренне покаялся, но сказал, что сделал этот выбор, пойду до конца, потому что это моя мечта, цель. Думаю, что он гордится теперь мной. Я думаю, что это был ключевой момент в моей карьере», — сказал Бирюков в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».
Бирюков выступал за клубы ВХЛ «Капитан» и «Молот-Прикамье». В КХЛ представлял московское «Динамо», «Югру», ЦСКА и нижегородское «Торпедо». Имеет опыт выступлений за сборную России по хоккею, с которой становился чемпионом мира в 2008 и 2012 годах.
- 5 сентября 2022
-
12:39
-
12:04
-
11:34
-
11:22
-
11:18
-
10:53
-
10:22
-
10:02
-
09:49
-
09:16
-
08:44
-
08:33
- 4 сентября 2022
-
23:39
-
23:22
-
22:56
-
22:47
-
22:15
-
21:45
-
21:27
-
20:57
-
20:29
-
19:54
-
19:47
-
19:25
-
19:19
-
19:18
-
19:00
-
18:35
-
18:18
-
18:09
-
18:05
-
17:59
-
17:53
-
17:29
-
16:54