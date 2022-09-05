Экс-вратарь о переходе в ХК МВД: нас командой повезли в Египет, а я поступил как крыса

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков рассказал подробности своего перехода из «Молота» в ХК МВД в 2007 году.

«Мы неплохо сыграли сезон. После сезона нас повезли всей командой в Египет – с семьями, с девушками. А я поступил как крыса. Меня не отпускали. Забрали форму, чтобы я не уехал. Но у меня был контракт на следующий год с «Молотом». Я не полетел и никому об этом не сказал. На меня были билеты, гостиница заказана. Я втихаря свалил и поехал в ХК МВД на просмотр в Суперлигу. Там в команду пришёл как раз Андрей Валентинович Хомутов – мой земляк, которого я очень сильно уважаю, ценю. Сыграл две игры, достаточно успешно. Мне предложили контракт, я его подписал, но, скажем так, потом возникла ситуация по переходу. Но без меня всё решилось.



Обиделись ли в «Молоте»? Обиделись. Но у нас был тренер Николай Анатольевич Ванин. Мы до сих пор общаемся. Когда есть возможность, приезжаю в Пермь, обязательно видимся. Всячески стараюсь не активно, но по возможности в его жизни присутствовать. Приехал к нему с повинной. Сели, он достал… Хорошо поговорили, по-мужски. Я искренне покаялся, но сказал, что сделал этот выбор, пойду до конца, потому что это моя мечта, цель. Думаю, что он гордится теперь мной. Я думаю, что это был ключевой момент в моей карьере», — сказал Бирюков в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».

Бирюков выступал за клубы ВХЛ «Капитан» и «Молот-Прикамье». В КХЛ представлял московское «Динамо», «Югру», ЦСКА и нижегородское «Торпедо». Имеет опыт выступлений за сборную России по хоккею, с которой становился чемпионом мира в 2008 и 2012 годах.