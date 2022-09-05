«Куда вы торопитесь? Надо хотя бы пять-шесть игр». Кожевников — о поражениях «Трактора»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о плохом старте челябинского «Трактора».
«В чём причина поражений «Трактора»? Все по-разному начинают. Ну начало сезона. Куда вы торопитесь, я не знаю. Куда вы торопитесь? Надо хотя бы, чтобы пять-шесть игр сыграли, – оттуда уже какие-то выводы делать. Да, не получается у них, проигрывают. Но команда у них поменялась, так что перестройка идёт.
Ну и у Казани не получилась игра. Посмотрим сегодня, что будет. Взаимосвязи, новые команды – должно какое-то время пройти, чтобы найти взаимопонимание и физически отойти от нагрузок. У всех же по-разному.
Из-за нового календаря станет больше проходных матчей? Нет, я думаю, будет больше битвы, потому что команды будут уставать. Здесь тренерское мастерство будет проявляться», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, «Трактор» проиграл оба матча на старте сезона.
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