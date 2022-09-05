КХЛ подтвердила перенос матча между «Динамо» Мн и «Ак Барсом» из Минска в Казань

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила о переносе матча между «Динамо» Мн и «Ак Барсом» из Минска в Казань.

«В связи с обращением минского «Динамо» о невозможности проведения домашнего матча 16 сентября на «Минск-Арене», а также по согласованию с «Ак Барсом» лига приняла решение о переносе матча №71 «Динамо» Минск – «Ак Барс» в Казань. В этой игре хозяином встречи будет команда из Беларуси», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Отметим, ранее «Чемпионат» сообщал о переносе матча из-за проведения государственного мероприятия на «Минск-Арене».

Минское «Динамо» в первом матче сезона-2022/2023 Фонбет Континентальной хоккейной лиги обыграло казахстанский «Барыс» по буллитам 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0). Казанский «Ак Барс» в стартовой встрече сезона уступил на выезде московскому «Динамо» 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).