Лео Комаров подписал контракт со шведским «Лулео»

Бывший нападающий питерского СКА и московского «Динамо» Леонид Комаров подписал контракт с «Лулео», сообщает пресс‑служба шведской команды.



Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.



Всего на счету 35‑летнего игрока 281 матч в КХЛ, в которых он набрал 137 (61+76) очков.

В минувшем сезоне в составе СКА принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, где набрал шесть (4+2) очков и 12 минут штрафного времени, при показателе полезности «+1». В плей-офф на счету нападающего 16 матчей и три набранных очка (1+2), шесть штрафных минут при показателе полезности «+1».

На протяжении карьеры в НХЛ Комаров выступал за «Торонто» и «Айлендерс», где в общей сложности провёл 491 матч и набрал 170 (63+107) очков.