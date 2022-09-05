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Защитник «Ак Барса» Лямкин: мы ничем не хуже ЦСКА

Защитник «Ак Барса» Лямкин: мы ничем не хуже ЦСКА
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Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал предстоящую встречу с московским ЦСКА.

«В первой игре положительного было мало, всё-таки проиграли матч. ЦСКА всегда был серьёзным соперником, там играют мастеровитые ребята, но мы ничем не хуже, поэтому будем готовиться. Постараемся обыграть соперника за счёт голов, командной игры, самоотверженности. Понимаем, что будет сложный матч, но мы в себя верим», — цитирует Лямкина официальный сайт «Ак Барса».

Матч Фонбет Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Ак Барсом» пройдёт сегодня, 5 сентября, на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Напомним, команды встречались между собой в финале Кубка Гагарина сезона-2017/2018. Победу в пяти матчах одержал казанский клуб.

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