В «Салавате» сообщили, что датский легионер хочет вернуться в команду в следующем сезоне

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился информацией о бывшем игроке клуба Филипе Ларсене и рассказал, ищут ли в клубе ему замену.

«Он звонит и говорит, что с удовольствием вернулся бы на следующий год. Он искренен. Мы расставались искренне. Я думаю, что мы ищем хорошего двухстороннего игрока. Намётки есть», — цитирует Баширова портал Metaratings.

Напомним, датский защитник выступал за уфимский клуб с 2017 по 2022 год. 4 марта 2022 года «Салават Юлаев» и Ларсен расторгли соглашение по обоюдному согласию. 9 июня 2022 года хоккеист подписал контракт с датским клубом «Эсбьерг».

Всего за карьеру в КХЛ датчанин отыграл 316 матчей, в которых набрал 177 очков, забросил 53 шайбы и отдал 124 результативные передачи.