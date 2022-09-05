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Телебашни в пяти городах России будут включаться в дни матчей команд в честь 15-летия КХЛ

Телебашни в пяти городах России будут включаться в дни матчей команд в честь 15-летия КХЛ
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В дни матчей Фонбет Континентальной хоккейной лиги телебашни в городах России будут включать иллюминацию, сообщает официальный сайт КХЛ.

Отмечается, что 1 сентября стартовала акция «Хоккей на высоте», посвящённая 15-летию лиги. Главными участниками акции стали телебашни РТРС в Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Челябинске и Ярославле. В дни матчей «Ак Барса», «Нефтехимика», «Торпедо», «Трактора» и «Локомотива» на телебашнях включаются тематические сценарии, основанные преимущественно на клубных цветах.

«Россия всегда была сильна в хоккее и в технологиях телерадиовещания. И спорт, и телекоммуникации объединяют. Миллионы людей болеют за любимые команды у телеэкранов.

В 2018 году наши телебашни светились во всех городах проведения чемпионата мира по футболу. Теперь телебашни эффектно поддержат хоккейные матчи и дадут болельщикам возможность позитивно выплеснуть свои эмоции», – заявил генеральный директор РТРС Андрей Романченко.

Акция продлится в течение всего юбилейного сезона КХЛ – до апреля 2023 года.

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