Телебашни в пяти городах России будут включаться в дни матчей команд в честь 15-летия КХЛ

В дни матчей Фонбет Континентальной хоккейной лиги телебашни в городах России будут включать иллюминацию, сообщает официальный сайт КХЛ.
Отмечается, что 1 сентября стартовала акция «Хоккей на высоте», посвящённая 15-летию лиги. Главными участниками акции стали телебашни РТРС в Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Челябинске и Ярославле. В дни матчей «Ак Барса», «Нефтехимика», «Торпедо», «Трактора» и «Локомотива» на телебашнях включаются тематические сценарии, основанные преимущественно на клубных цветах.
«Россия всегда была сильна в хоккее и в технологиях телерадиовещания. И спорт, и телекоммуникации объединяют. Миллионы людей болеют за любимые команды у телеэкранов.
В 2018 году наши телебашни светились во всех городах проведения чемпионата мира по футболу. Теперь телебашни эффектно поддержат хоккейные матчи и дадут болельщикам возможность позитивно выплеснуть свои эмоции», – заявил генеральный директор РТРС Андрей Романченко.
Акция продлится в течение всего юбилейного сезона КХЛ – до апреля 2023 года.
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