Плющев раскритиковал «Ак Барс» за первый матч сезона с московским «Динамо»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о первых матчах «Ак Барса» и ЦСКА в сезоне Фонбет КХЛ, а также дал прогноз на очную встречу команд. Казанцы и москвичи сыграют сегодня, 5 сентября, в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.
«Если сравнить первые матчи ЦСКА и «Ак Барса», то они получились кардинально разными. Армейцы после слабых первых периодов с «Магниткой» и «Нефтехимиком» оба раза собрались и выиграли. «Ак Барс» в матче с московским «Динамо» собраться так и не смог. Откровенно говоря, игра Казани оставила тягостное впечатление.
Ещё до матча удивило то, что в Москву не приехали лидеры «Ак Барса» последних лет — Зарипов, Лукоянов, Петров. Информации нет, но, надеюсь, дело в микротравмах, в противном случае ситуация будет выглядеть очень странно. Зачем подписывать того же Зарипова — и не брать его на большой вызов в Москву?
В такой ситуации Казань должна была тянуть первая пятёрка — во главе с Шипачёвым и Радуловым. Но свой микроматч она завершила со счётом — 0:2. Что уж говорить о других звеньях.
В первой игре «Ак Барс» напоминал лоскутное одеяло. В прошлые сезоны хотя бы было понятно, в какой хоккей Казань намерена играть. В матче с «Динамо» какой-то игровой системы вообще не было видно. Не увидел твёрдой руки. О чём тут говорить, если на послематчевой пресс-конференции главный тренер сетует, что и сам боится игры своего первого звена.
У армейцев опытный и ровный состав, они понимают, в какой хоккей играют и что принесёт результат. Показалось, что в сезон они зашли на свежести, во вторых половинах матчей добавляют. Очень важно то, как был выполнен подготовительный план, какими оказались нагрузки. Если летом армейцы недогрузились, то в ноябре в условиях жёсткого 68-матчевого календаря неизбежен спад. Увидим.
Прогноз на матч ЦСКА — «Ак Барс»? Многое зависит от настроя ЦСКА, какой гандикап на сей раз армейцы на старте дадут сопернику. Но если Казань сыграет так же, как с «Динамо», то никаких шансов у неё нет с любым гандикапом», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.
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