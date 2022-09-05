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ЦСКА — «Ак Барс»: составы команд на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА — «Ак Барс»: составы команд на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ
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Стали известны составы московского ЦСКА и казанского «Ак Барса» на матч регулярного Чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоится на стадионе «ЦСКА-Арена», начало — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЦСКА:

Шарыченков (Рейдеборн);
Диц — Нестеров, Карнаухов — Светлаков — Соркин;
Классон — Провольнев, Слепышев — Григоренко — Плотников;
Сергеев — Дыбленко, Полтапов — Каменев — Абрамов;
Мингачёв — Грудинин, Юртайкин — Панкратов — Гуськов.

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);
Хафизуллин — Войнов, Кагарлицкий — Шипачёв — Радулов;
Юдин — Хенкель, Галиев — Семёнов — Тарасов;
Лямкин — Адамчук, Дыняк — Сафонов — Воронков;
Евсеев, Панюков — Бурмистров — Галимов.

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