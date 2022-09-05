ЦСКА — «Ак Барс»: составы команд на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Стали известны составы московского ЦСКА и казанского «Ак Барса» на матч регулярного Чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.



Встреча состоится на стадионе «ЦСКА-Арена», начало — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



ЦСКА:



Шарыченков (Рейдеборн);

Диц — Нестеров, Карнаухов — Светлаков — Соркин;

Классон — Провольнев, Слепышев — Григоренко — Плотников;

Сергеев — Дыбленко, Полтапов — Каменев — Абрамов;

Мингачёв — Грудинин, Юртайкин — Панкратов — Гуськов.



«Ак Барс»:



Билялов (Мифтахов);

Хафизуллин — Войнов, Кагарлицкий — Шипачёв — Радулов;

Юдин — Хенкель, Галиев — Семёнов — Тарасов;

Лямкин — Адамчук, Дыняк — Сафонов — Воронков;

Евсеев, Панюков — Бурмистров — Галимов.