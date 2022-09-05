Баширов: почему Жафяров не в «Салавате»? Ему нужны партнёры, которых у нас не было

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился мнением о форварде СКА Дамире Жафярове, которого клуб из столицы Башкортостана мог подписать летом 2022 года.



«Каждый раз, когда спрашивают про Дамира Жафярова, стараюсь подчеркнуть, что Дамир – отличный хоккеист. Кроме того, с кем бы мы ни общались, все говорили о том, что он просто хороший человек.



Почему он не в «Салавате Юлаеве»? Для Дамира нужны партнёры, которых у нас не было. Без них ему крайне тяжело было стать лидером команды. Можно было их приобрести. Но для этого необходимы значительные ресурсы. Все вместе для нас было бы дорого. Не невозможно, конечно, но мы смотрели на риски, учитывая сроки контрактов.



Что я подумал после того, как Дамир забил нам в овертайме? Подумал, что у него отличные партнёры в команде. Именно те, кто ему нужен», – написал Баширов в своём телеграм-канале.