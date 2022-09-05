Форвард «Салавата» Кулёмин забросил шайбу в собственные ворота в матче с «Витязем»

В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит матч в рамках Фонбет Континентальной хоккейной лиги между подмосковным «Витязем» и уфимским «Салаватом Юлаевым». По окончании первого периода хозяева ведут со счётом 2:1.



На последней минуте первой 20-минутки форвард «Салавата» Николай Кулёмин отправил шайбу в собственные ворота. Нападающий «Витязя» Михаил Смолин совершил прострел, после которого игрок уфимцев случайно переправил шайбу в сетку ворот Андрея Кареева.

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Отметим, что счёт открыл Вячеслав Сараев на 12-й минуте, а через пять минут восстановил равновесие Алексей Пустозёров.