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Мёрфи: какие-то ошибки так и остались висеть на Хо-Сэнге ярлыком. Это несправедливо

Мёрфи: какие-то ошибки так и остались висеть на Хо-Сэнге ярлыком. Это несправедливо
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Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи поделился мнением об одноклубнике — форварде Джоше Хо-Сэнге.

«У Джоша, как и у меня, в карьере были и взлёты, и падения, он набил много шишек. Люди забывают, что при переходе во взрослый хоккей ты всё ещё ребёнок. Тебя ставят на пьедестал и ждут, что ты будешь поступать только правильно. Но ведь все допускают ошибки в жизни. Какие-то ошибки так и остались висеть на нём ярлыком. Но я давно знаю Джоша. Да, раньше он мог опаздывать на командные собрания. Но я тоже так делал, все в молодости делают глупости.

Он ошибался в прошлом, но он же не делал ничего противозаконного! Сейчас ему 26, он профессионал и учится каждый день. Он очень талантливый, КХЛ создана для таких игроков. То, что о его мастерстве наслышаны в России, говорит само за себя. Он хочет помогать команде побеждать и сделает всё для этого. Мне не нравится, когда говорят, что у него подпорченная репутация из-за того, что он делал в юности. Это несправедливо», — сказал Мёрфи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с Райаном Мёрфи читайте на «Чемпионате»:

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