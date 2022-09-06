Мёрфи: североамериканский хоккей меня подвёл. В КХЛ тебя не будут задвигать ради молодых

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи поделился мнением о разнице между игрой в Северной Америке и в КХЛ.



«В сильных командах легче достигать успеха, а у нас был молодой состав, за три года сменилось два или три тренера, два генеральных менеджера. Я был молодым, атакующим защитником, который приехал в НХЛ без какого-либо представления, как играть в обороне. Тренеры в ОХЛ всегда говорили – этому тебя научат позже.

Когда я перешёл в профессиональный хоккей, было много несогласованности. Первый тренер говорил идти вперёд, потом его уволили. Новый тренер требовал играть только в обороне. Ты начинаешь менять свою игру, и не успеваешь опомниться, как твоё «окно» уже закрывается.



В профессиональном хоккее так много хороших игроков, которые умеют всё то, что и ты. И тебе надо понять, чем ты можешь выделиться на фоне остальных. Понадобилось 5-7 лет, чтобы наладить свою игру. К тому времени североамериканский хоккей изменился, все уже хотели только 18-летних, 19-летних игроков. И о тебе просто забыли. Два года назад я вернулся туда, решил предпринять последнюю попытку. Решил, что положу всё на один сезон, и посмотрим, что будет дальше.



Подписал контракт в системе «Вегаса», показывал великолепный хоккей, был признан лучшим защитником АХЛ, попал в первую символическую сборную, и не получил за это ничего! Было очень обидно…



Я был удивлён, потому что я, наконец, доминировал в одной из лучших лиг мира, что ещё я мог сделать? Решил, что поиграю ещё один год. Отправился в «Детройт», у нас была не лучшая команда, но я играл здорово. Шёл первым снайпером среди защитников, был в десятке бомбардиров, а потом получил травму. Пропустил остаток сезона, но до этого у клуба всё равно было 50 матчей, чтобы вызвать меня в основу. Я не понимал, что происходит. Это был последний гвоздь в крышку гроба, я понял – всё, хватит. Я лучше поеду в лигу, где главное – победы, и играют те, кто лучше. Где тебя не будут задвигать ради развития молодых ребят, которые только могут стать хорошими игроками в будущем. Я считаю, североамериканский хоккей меня подвёл. В каком-то смысле, они там сбились с пути в плане того, как руководить клубами.



Мне запомнилась одна фраза, которую мне сказали в АХЛ: «Победы важны, но не в ущерб развитию игроков». То есть они хотят победить, но если это помешает развитию молодёжи, то им всё равно. Это заставило меня одуматься. Если мы играем не ради победы, тогда зачем? За НХЛ говорить не буду, я давно там не играл, но в АХЛ это было так. Вызывали кого-то другого, но не меня.



Я задавал вопросы, но там тебе не отвечают прямо. Знаю, что в России говорят как есть, правду, а там – то, что ты хочешь услышать. В последних двух командах в АХЛ мне в лицо говорили, что ждут меня обратно, а летом – ты нам больше не нужен. Это было несправедливо. И я не один такой, многие игроки через это проходили. Мой совет этим игрокам – уезжайте, приезжайте сюда, в лигу, где главное – победы. Думаю, всё больше игроков начнут это понимать», — сказал Мёрфи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.



Полное интервью с Райаном Мёрфи читайте на «Чемпионате»: