Форвард «Салавата» Кадейкин забросил шайбу в своём 500-м матче в рамках КХЛ

В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит матч в рамках Фонбет Континентальной хоккейной лиги между подмосковным «Витязем» и уфимским «Салаватом Юлаевым». На 11-й минуте третьего периода хозяева ведут со счётом 3:2.



На 30-й минуте гол забил нападающий «Салавата» Александр Кадейкин. Он стал автором заброшенной шайбы в своём 500-м матче в рамках Континентальной хоккейной лиги. В общей сложности у него 83 гола и 131 голевая передача при показателе полезности «+80».

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В составе «Витязя» шайбы забросили Вячеслав Сараев, Михаил Смолин и Владислав Кара, у «Салавата» также отметился Алексей Пустозёров.