Радулов забросил первую шайбу в КХЛ с апреля 2016 года

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного Чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются ЦСКА и казанский «Ак Барс». На 13-й минуте третьего периода гости ведут со счётом 3:1.



На 48-й минуте встречи свою первую шайбу после возвращения из Национальной хоккейной лиги забросил нападающий «Ак Барса» Александр Радулов. Казанцы вышли в контратаку «два в одного», Дмитрий Кагарлицкий выполнил классную подкидку через клюшку защитника, а Радулов замкнул дальнюю штангу ворот Шарыченкова.

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У ЦСКА отличился в матче Виталий Абрамов, у «Ак Барса» также отметились Илья Сафонов и Кирилл Панюков.