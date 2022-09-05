Радулов забросил первую шайбу в КХЛ с апреля 2016 года

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного Чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются ЦСКА и казанский «Ак Барс». На 13-й минуте третьего периода гости ведут со счётом 3:1.
На 48-й минуте встречи свою первую шайбу после возвращения из Национальной хоккейной лиги забросил нападающий «Ак Барса» Александр Радулов. Казанцы вышли в контратаку «два в одного», Дмитрий Кагарлицкий выполнил классную подкидку через клюшку защитника, а Радулов замкнул дальнюю штангу ворот Шарыченкова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
У ЦСКА отличился в матче Виталий Абрамов, у «Ак Барса» также отметились Илья Сафонов и Кирилл Панюков.
- 5 сентября 2022
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