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«Салават» потерпел второе поражение в сезоне, уступив в гостях «Витязю»

«Салават» потерпел второе поражение в сезоне, уступив в гостях «Витязю»
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Подмосковный «Витязь» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

У «Витязя» шайбы забросили нападающие Владислав Кара и Михаил Смолин, а также защитник Вячеслав Сараев. У «Салавата Юлаева» голы забили форварды Алексей Пустозёров и Александр Кадейкин.

Отметим, что эта победа — вторая для «Витязя» в сезоне. Ранее подопечные Вячеслава Буцаева обыграли «Авангард» (3:2). «Салават» потерпел второе поражение, в первой игре чемпионата уступив СКА (2:3, ОТ).

В следующем матче подмосковный клуб сыграет с «Барысом» (7 сентября, 19:00 мск), а уфимцы — с минским «Динамо» (7 сентября, 19:10 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сараев (Абросимов, Рассказов) – 11:21 (5x5)   1:1 Пустозёров (Башкиров) – 17:11 (5x5)   2:1 Смолин (Кара, Попов) – 19:15 (5x5)   3:1 Кара (Волгин, Галузин) – 22:03 (5x4)   3:2 Кадейкин – 29:07 (5x5)
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