«Салават» потерпел второе поражение в сезоне, уступив в гостях «Витязю»

Подмосковный «Витязь» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».
У «Витязя» шайбы забросили нападающие Владислав Кара и Михаил Смолин, а также защитник Вячеслав Сараев. У «Салавата Юлаева» голы забили форварды Алексей Пустозёров и Александр Кадейкин.
Отметим, что эта победа — вторая для «Витязя» в сезоне. Ранее подопечные Вячеслава Буцаева обыграли «Авангард» (3:2). «Салават» потерпел второе поражение, в первой игре чемпионата уступив СКА (2:3, ОТ).
В следующем матче подмосковный клуб сыграет с «Барысом» (7 сентября, 19:00 мск), а уфимцы — с минским «Динамо» (7 сентября, 19:10 мск).
- 5 сентября 2022
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