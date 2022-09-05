Хоккеисты летали, Радулов забивал, Загитова наблюдала. Лучшие фото победы «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



В составе казанцев заброшенными шайбами отметились нападающий Илья Сафонов, Кирилл Панюков, Даниил Тарасов, Никита Дыняк, а также первый гол после возвращения из Национальной хоккейной лиги забил Александр Радулов. Единственную шайбу армейцев во встрече забросил форвард Виталий Абрамов.

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над ЦСКА.



«Сложная игра была поначалу, да и до конца, наверное. Мы сыграли неплохо эту игру. Большое отличие от первого матча с «Динамо». Не знаю, почему тогда так получилось. Вчера провели собрание, поговорили, и настрой был совсем другой.



Чем обусловлен перевод Радулова в другое звено? Да ничем, просто я ищу варианты, блин. Я же выиграть хочу тоже».



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.