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Знарок — о переводе Радулова в другое звено: просто я ищу варианты, блин, хочу выиграть

Знарок — о переводе Радулова в другое звено: просто я ищу варианты, блин, хочу выиграть
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над ЦСКА (5:1) в матче Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Сложная игра была поначалу, да и до конца, наверное. Мы сыграли неплохо эту игру. Большое отличие от первого матча с «Динамо». Не знаю, почему тогда так получилось. Вчера провели собрание, поговорили, и настрой был совсем другой.

Чем обусловлен перевод Радулова в другое звено? Да ничем, просто я ищу варианты, блин. Я же выиграть хочу тоже», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в первом матче сезона казанцы уступили московскому «Динамо» со счётом 0:2. В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с владивостокским «Адмиралом», встреча состоится в четверг, 8 сентября, начало — в 19:30 мск.

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