Скабелка оценил качество игры «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.
«Неплохой первый период, равная игра. Во втором СКА добавил в движении, переиграл нас, заставлял удаляться. Мы неплохо играли в зоне обороны, практически не дали моментов хороших, но переход из обороны в атаку не совсем сработал, откуда и такой результат. Ребята сделали хорошую работу, но этого оказалось мало.
Насколько команда сыграла не так в большинстве? Оно всего одно было, но мы играли хорошо, пусть и не забили, возможности были.
Насколько команда вошла готовой? Неплохо готова, мы сыграли, возможно, не самый качественный матч в Минске, но имели возможность выиграть. Сегодня качество было лучше, но этого не хватило. Надеюсь, будем прибавлять», — сказал Скабелка на пресс-конференции.
- 5 сентября 2022
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