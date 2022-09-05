Скабелка оценил качество игры «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.



«Неплохой первый период, равная игра. Во втором СКА добавил в движении, переиграл нас, заставлял удаляться. Мы неплохо играли в зоне обороны, практически не дали моментов хороших, но переход из обороны в атаку не совсем сработал, откуда и такой результат. Ребята сделали хорошую работу, но этого оказалось мало.



Насколько команда сыграла не так в большинстве? Оно всего одно было, но мы играли хорошо, пусть и не забили, возможности были.



Насколько команда вошла готовой? Неплохо готова, мы сыграли, возможно, не самый качественный матч в Минске, но имели возможность выиграть. Сегодня качество было лучше, но этого не хватило. Надеюсь, будем прибавлять», — сказал Скабелка на пресс-конференции.