Главный тренер «Ак Барса»: единственная проблема у нас — большинство, больше проблем нет

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок оценил игру форварда клуба Вадима Шипачёва в матче Фонбет Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (5:1), а также рассказал о проблемах клуба.



«Как себя чувствует Шипачёв? Я бы не сказал, что он не в своей тарелке. Делает свою работу – кормит крайних нападающих. А что вы заметили? Что он должен: по две забивать или что? Единственная проблема у нас – это большинство. Больше проблем у нас нет», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.



Напомним, в первом матче сезона казанцы уступили московскому «Динамо» со счётом 0:2. В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с владивостокским «Адмиралом», встреча состоится в четверг, 8 сентября, начало — в 19:30 мск.