Кадейкин: я в положении, когда несу ответственность за команду. Беру два поражения на себя

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился мнением о поражении от «Витязя» (2:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.



«Мы проиграли. Это главный итог. Если коротко, то поражение вышло из первого периода. Такие команды, как «Витязь», нельзя отпускать в счёте, они держат бокс, оборону. Потом догонять тяжело.



Как оценю старт сезона? Получилось не так, как планировали. Хотелось бы побольше очков набрать. Не буду говорить вам, что всё отлично.



Провёл 500 матчей? Статистический показатель, не более. Старею, что сказать. Помимо 500-го матча, есть множество причин подготовиться к игре. Мне ребята сказали про круглую цифру, особого значения не придал.



Позавчера нашумели слова Хо-Сэнга. Что думаю о его критическом интервью? Я не видел, что он сказал. Мне тяжело комментировать, не видел полную цитату. Это вопрос о нашем понимании нормальности. Каждый человек имеет право на своё мнение, неправильно его осуждать за это.



Я в таком положении, что больше несу ответственность за команду, не думаю о личных результатах. Беру два поражения на старте на себя. Надо больше смотреть на общую картину, а не на свои голы. Думать, как внести вклад, чтобы команда начала выигрывать.



У нас молодая команда, практически полностью поменялась. Нам нужно брать как раз активностью, давлением», – сказал Кадейкин на пресс-конференции.