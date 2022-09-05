Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин — о 3:6 с «Динамо» Мн: спецбригады решили всю игру, удаления нас наказали

Рябыкин — о 3:6 с «Динамо» Мн: спецбригады решили всю игру, удаления нас наказали
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:6) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошая игра получилась. Спецбригады решили всю игру. Наши удаления нас наказали. Дмитрий Соколов («Авангард» отдал игрока в аренду минскому «Динамо». — Прим. Чемпионата)? Сегодня он хорошо сыграл.

Два поражения на старте, а следующая игра со СКА? Мы готовимся к следующей игре. Если вы видели, у нас были шансы в обеих играх. Так сложилось. Мы стараемся, работаем.

Были ли мысли поменять Демченко раньше? Да нет, не было. Поменяли после четвёртой шайбы, но хорошо, что гол отменили», — передает слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022