Рябыкин — о 3:6 с «Динамо» Мн: спецбригады решили всю игру, удаления нас наказали
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Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:6) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.
«Хорошая игра получилась. Спецбригады решили всю игру. Наши удаления нас наказали. Дмитрий Соколов («Авангард» отдал игрока в аренду минскому «Динамо». — Прим. Чемпионата)? Сегодня он хорошо сыграл.
Два поражения на старте, а следующая игра со СКА? Мы готовимся к следующей игре. Если вы видели, у нас были шансы в обеих играх. Так сложилось. Мы стараемся, работаем.
Были ли мысли поменять Демченко раньше? Да нет, не было. Поменяли после четвёртой шайбы, но хорошо, что гол отменили», — передает слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
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