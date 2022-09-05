С. Фёдоров — о поражении от «Ак Барса»: по атаке претензий нет, по обороне ещё поработаем

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:5) в рамках Фонбет Континентальной хоккейной лиги.



«Соперника с победой. Очень хорошая игра все три периода. Мы чувствовали давление на всей площадке. Правильно начали игру, забили, повели. Потом немножко сбавили темп. Не удалось забить в большинстве. По атаке претензий нет, но не забили свои моменты.



По зоне обороны ещё поработаем. Думаю, из трёх игр, которые мы сыграли, сегодня был хороший тест для нас. В каких-то моментах мы справились, но те ошибки, которые мы совершили, оказались для нас не смертельными, но ключевыми.



Насколько доволен игрой молодых хоккеистов? Ребята себя зарекомендовали – они не просто так в составе нашей команды. То, что мы увидели с начала тренировочного лагеря, вселило уверенность. Но есть ещё шаги в работе, которые мы должны пройти», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.