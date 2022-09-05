Леонтьев — о статистике матча с «Динамо»: это нонсенс для меня

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча Фонбет Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:6).



«Очень мощное начало от «Динамо», не успевали мы за ними, в некоторых моментах они были быстрее, поэтому такой счёт. Был момент в игре, когда при счёте 0:3 мы сократили разрыв, но не засчитали наш гол, попадали мы и в каркас, и в штангу. Был момент, что могли догнать, но не получилось. Руки не опускаем, понимаем, что сезон длинный. Мы готовились к этому матчу, но так получилось, что сегодня вот такой счёт. Конечно, мы ждали другого, но, повторюсь, «Динамо» — это мощная и сильная команда, и сегодня нам было тяжело.



Отменённый гол? На повторе видно, что у Славы Лещенко было касание, поэтому гол отменили. Нет, нас не надломил этот эпизод, лавка была живая, и было видно, что ребята поддерживали друг друга. Мы дальше продолжали играть, и панического настроения не было. Из любой ситуации можно вылезти.



Сегодня были такие моменты, в которых мы пропускали голы из-за своих ошибок. Наверное, было сильное давление со стороны «Динамо», а нам нужно поответственнее относиться и поувереннее выходить из своей зоны, не допуская таких ошибок. Но не ошибается только тот, кто сидит на лавке.



В какой-то момент статистика вбрасываний была 34:7 в пользу «Динамо»? Да, вы правы, после второго периода именно так и было. Такой вот статистический факт действительно был. Не знаю… Мы ежедневно работаем на тренировках над этим компонентом, и почему сегодня всё так сложилось – это нонсенс для меня», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.