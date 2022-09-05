Леонтьев — о статистике матча с «Динамо»: это нонсенс для меня

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча Фонбет Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:6).
«Очень мощное начало от «Динамо», не успевали мы за ними, в некоторых моментах они были быстрее, поэтому такой счёт. Был момент в игре, когда при счёте 0:3 мы сократили разрыв, но не засчитали наш гол, попадали мы и в каркас, и в штангу. Был момент, что могли догнать, но не получилось. Руки не опускаем, понимаем, что сезон длинный. Мы готовились к этому матчу, но так получилось, что сегодня вот такой счёт. Конечно, мы ждали другого, но, повторюсь, «Динамо» — это мощная и сильная команда, и сегодня нам было тяжело.
Отменённый гол? На повторе видно, что у Славы Лещенко было касание, поэтому гол отменили. Нет, нас не надломил этот эпизод, лавка была живая, и было видно, что ребята поддерживали друг друга. Мы дальше продолжали играть, и панического настроения не было. Из любой ситуации можно вылезти.
Сегодня были такие моменты, в которых мы пропускали голы из-за своих ошибок. Наверное, было сильное давление со стороны «Динамо», а нам нужно поответственнее относиться и поувереннее выходить из своей зоны, не допуская таких ошибок. Но не ошибается только тот, кто сидит на лавке.
В какой-то момент статистика вбрасываний была 34:7 в пользу «Динамо»? Да, вы правы, после второго периода именно так и было. Такой вот статистический факт действительно был. Не знаю… Мы ежедневно работаем на тренировках над этим компонентом, и почему сегодня всё так сложилось – это нонсенс для меня», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 сентября 2022
-
23:58
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:30
-
23:24
-
23:15
-
23:12
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:43
-
22:36
-
22:26
-
22:24
-
22:20
-
22:18
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:05
-
21:55
-
21:50
-
21:41
-
21:27
-
21:21
-
21:15
-
21:11
-
21:04
-
21:00
-
20:36
-
20:26