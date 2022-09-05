Форвард системы СКА Танков получил серьёзную травму в матче ВХЛ, покинув лёд на носилках

Нападающий системы санкт-петербургского СКА Кирилл Танков получил тяжёлую травму в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги между «СКА-Нева» и санкт-петербургским «Динамо».



20-летний форвард попал под силовой приём хоккеиста «Динамо», после чего оказался на льду. Танков покинул площадку на носилках. Видео с инцидентом можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



Отметим, что встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 4:0.



На счету Танкова 55 матчей в рамках ВХЛ, в которых он забросил 11 шайб и отдал 15 голевых передач при показателе полезности «+13». В Молодёжной хоккейной лиге форвард выступал с 2018 года, в общей сложности проведя 183 встречи и набрав 88 (35+53) баллов при полезности «-25».