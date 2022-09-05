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Форвард системы СКА Танков отправлен в больницу после жёсткого удара о борт в матче ВХЛ

Форвард системы СКА Танков отправлен в больницу после жёсткого удара о борт в матче ВХЛ
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Спортивный директор «СКА-Невы» Рафик Якубов рассказал о состоянии здоровья нападающего клуба Кирилла Танкова, получившего травму в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги с санкт-петербургским «Динамо» (0:4).

«Кирилл Танков находится в больнице. Похоже, у него травма шеи, что-то с шеей, но точного диагноза пока нет. Врачи проводят тщательное обследование, точный диагноз будет поставлен после обследования», — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

20-летний форвард попал под силовой приём хоккеиста «Динамо», после чего оказался на льду. Танков покинул площадку на носилках. Отметим, что в настоящий момент юный нападающий ещё не дебютировал в Континентальной хоккейной лиге.

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