Роман Ротенберг: хотим играть как «Ювентус» и «Ливерпуль»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал ротацию в составе санкт-петербургского клуба.



«Четыре новых игрока в составе? Мы играем агрессивно и энергозатратно, играем в давление на всех участках поля, как в футболе играет «Ювентус» или «Ливерпуль», «Зенит» тоже старается так играть. В каждом матче нам нужна свежая кровь, чтобы играть в таком стиле, нам нужен высокий темп в каждой смене. У нас все ребята в обойме, из вышки и молодёжки могут присоединиться к нам, они играют по той же системе.



Зрелищность первых двух матчей? Мы здесь для того, чтобы побеждать. Мы хотим больше забивать, знаем, как добиваться результата, нам надо ещё больше забивать. Нужны свежие головы. Многие ребята никогда не играли при полных трибунах, нам надо больше забивать, при этом держать железобетонную оборону. Была одна ошибка, мы над ней поработаем. Нужно больше красивых комбинаций и ярких голов», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.